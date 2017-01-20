海巡署署慶 表揚模範海巡人員
海巡署今天舉辦17週年署慶活動，並表揚9名模範海巡人員，每個人都有豐富的事蹟和表現，海巡署希望藉由表揚，鼓勵同仁持續精進自己。
海巡署署慶表揚名單以基層同仁為主，透過由下而上制度，給海巡人員加油打氣，今年獲選的有海洋總局艦艇駕駛員賴芳誼，她是海巡署首位赴美參加海事搜救規劃訓練女性同仁，更是首位女性直升機進場管制官，協助宜蘭艦完成直升機落艦作業。
而東部地區巡防局士官長張國良，多次執行民眾落水救援任務，並於105年12月31日金明興漁船爆炸案發生時，果斷跳海救起船長送醫，被當地漁民稱為「海上真英雄」及「港區守護者」，也獲得表揚。
至於海巡署公關室的林韋呈，負責規劃「護永專案」、「內閣踹共」、「國際媒體記者茶會」、「聯安演訓」、「世界海洋日」及「海峽兩岸海上聯合搜救演練」，表現獲得肯定。
海巡署表示，每年的1月28日為署慶日，今年已成立第17週年，因適逢農曆春節而提前舉辦相關活動，會中除表彰模範海巡代表，更透過親子活動讓家屬與同仁共享歡樂與榮耀，鼓勵同仁肯定自我，於現有基礎下再創佳績。1060120
(中央社)
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