川普自吹自擂 讚內閣智商史上最高

美國準總統川普今天與國會領袖和數名他的內閣人選出席午宴時，一一點名他的內閣成員，開開玩笑，甚至誇耀他們的智商是目前為止最高的內閣組合。

「每日郵報」網站（MailOnline）報導，他在華盛頓出席午宴時說：「我告訴你們。我們瞭解一件事，就是我們的內閣組合智商是歷來最高的。」

他提到衛生及公共服務部部長提名人普萊斯（Tom Price）時，對民主黨參議員昨天在提名聽證會攻擊普萊斯毒舌以對。

川普驚訝地說：「他們希望趕快結束他的職業生涯。結果他們發現，天啊，他真聰明！」

川普在他位於賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）的飯店舉行午宴，他走進飯店大廳時早就將智商的焦點放在自己身上。

他開玩笑地問說：「這是什麼地方？這是個非常華麗的房間，能建造出這個地方的人一定是個天才。」

川普也稱讚他的司法部長人選參議員塞申斯（JeffSessions）是下任執政政府「傑出人才之一」。

川普還在午宴中大讚即將上任的白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）和他的多名副手，當中有許多人跟蒲博思在共和黨全國委員會共事過。蒲博思曾擔任共和黨全國委員會主席。

川普即席演說大部分內容都在一一點名他的朋友和任命官員。他還透露已選定美式足球聯盟NFL紐約噴射機隊（New York Jets）的球團老闆強生（Woody Johnson），擔任駐英國大使。

根據今日俄羅斯（RT），目前沒有辦法立即查證川普對他內閣人選的智商所言是真是假，但明顯的是他的內閣人選教育程度比即將卸任的內閣官員低。

總統歐巴馬的現任教育部長金恩（John King, Jr.）有哈佛大學、哥倫比亞大學和耶魯大學的學位。川普的教育部長提名人戴弗斯（Betsy DeVos）則只有加爾文學院（Calvin College）學士學位。

歐巴馬政府首任能源部長朱棣文（Steven Chu）是諾貝爾物理獎得主，他的接任者孟尼茲（Ernest Moniz）曾擔任麻省理工學院物理系系主任。川普的能源部長提名人裴利（Rick Perry）大學時化學被當掉過。

川普也將會是25年來，首位沒有大學學歷的總統。（譯者：中央社陳昱婷）1060120

(中央社)