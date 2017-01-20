川普就職前夕 日股收高 高田續狂跌

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日本東京股市今天在美國總統當選人川普宣誓就職前夕收高。汽車安全氣囊製造商高田公司（Takata）卻在憂心破產重整的疑慮下，延續前1個交易日的暴跌走勢。

日經指數收盤上漲0.34%，或65.66點，來到19137.91點。東證第一部指數收盤上漲5.31點，或0.35%，來到1533.46點。

高田股價接連2天狂跌，今天更在市場憂心破產重整過程恐曠日費時下，跌勢擴大至近21%。高田正陷入汽車業有史以來最大規模的安全召修行動核心。

焦頭爛額的高田繼昨天大跌17%後，今天再度打入跌停，終場收在567日圓。

股價連番重挫，導致高田市值本週蒸發近半。1060120

(中央社)