廣東出現假鹽 廣州查獲百餘噸

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據報導，中國大陸廣州市和茂名市近年都有假鹽出現，其中廣州近日查獲百餘噸，茂名去年則查獲47.4噸。

根據南方網今天的報導，廣州近期查獲的百餘噸假鹽主要銷往廣州及周邊地區農貿市場。

報導引述茂名市鹽務局負責人說，茂名市場也受假冒偽劣鹽衝擊，去年當地的嶺門、羊角、濱海新區分別抓獲一批製造假鹽的不法分子。

據說，當地不法分子用工業鹽假冒食品加工用鹽，或用工業精製鹽加工成小袋鹽，銷售到副食品店。

據統計，去年茂名查獲各類假冒偽劣鹽產品47.4噸；長期食用這些假鹽會引起中毒，大陸食品安全法明令禁止製作和銷售。1060120

(中央社)