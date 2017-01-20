陸演員周立波在美被捕 非法持槍支藥物

我要評比

外媒報導，中國大陸脫口秀演員周立波在美國被警察攔檢時，搜出古柯鹼和槍枝，周立波及副駕駛立即被捕。不過，周立波經紀人說，還不能證實此消息。

美國世界新聞網20日報導，當地警方19日公布，周立波深夜開車蛇行，在長島萊亭頓（Lattingtown）被警攔截搜查。警方從車上搜出古柯鹼與槍枝，立即逮捕駕駛周立波與副駕駛座的唐爽（音譯），兩人並未拒捕。

周立波和唐爽被控非法持有管制藥物、非法持有武器與槍枝。

澎湃新聞報導，兩人將在當地時間20日受審。

網易娛樂聯繫周立波經紀人，但對方表示，前一天還跟周立波有聯繫，但因消息傳出是深夜時間，所以還未能確認消息真實性。

周立波今年46歲，以上海方言為基礎創作「海派清口」作品，曾主持脫口秀等多種電視節目，也參與創辦「中國達人秀」節目，還在2009年被美國有線電視新聞網（CNN）評為年度亞洲最具影響力人物。1060120

(中央社)