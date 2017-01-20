馬丁史柯西斯為人父後 更懂得詮釋沉默

好萊塢導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）（圖）20日在台灣舉行「沉默」訪台記者會，馬丁為了拍這部片籌備30年。他表示，在年紀漸長甚至是成為父親後，才知道要怎麼詮釋「沉默」。中央社記者孫仲達攝 106年1月20日

好萊塢導演馬丁史柯西斯今天在台灣舉行「沉默」訪台記者會，馬丁為了拍這部片籌備30年，他今天表示，在年紀漸長甚至是成為父親後，才知道要怎麼詮釋「沉默」。

導演馬丁史柯西斯全片在台灣拍攝的「沉默」，2月17日將在台上映，為了感謝台灣，馬丁史柯西斯帶著製片艾瑪寇斯柯芙（Emma Koskoff）、編劇傑伊庫克斯（Jay Cocks）再度來台舉辦記者會。

74歲的馬丁史柯西斯，一頭斑白的頭髮，戴著黑色粗匡眼鏡，面對台灣媒體笑容滿面，十分親切，馬丁提到，「沉默」是在他內心反芻30年的作品，「如果沒有台灣豐富的風景資產，沒法完成這部片，這部片和台灣緊緊相關」。

30年來馬丁不斷尋找拍攝「沉默」的方式，「是我年紀漸長、有不同體驗、不同人際關係、甚至成為父親，才釐清要怎麼詮釋」。

過去馬丁的電影都與靈性追求、原罪和救贖有關，這都和他天主教徒的身份有關，不過他也提到，過去20年來，電影產業轉為娛樂化走向，「娛樂化不代表不好，但電影應該要有更深邃、長久的意涵」。

馬丁也說，「電影不只是主題樂園，每部片都要闔家觀賞，電影應該要有更多的藝術層次」，昨晚首映會有人問他，「沉默」是否只適合成熟的觀眾，「天啊！什麼時候電影只有適合成熟觀眾？」他希望這部片可以讓大家有更深層的思考，尤其在科技時代，更希望年輕人去思考、以及在靈性上的追求。

記者會上問及馬丁史柯西斯下次如果再來台灣拍片，會想拍什麼？他表示，會想拍台灣當代的城市故事，尤其是台北、台中，「這兩個地方有現代風貌也有舊城景象」，他認為身為導演，不應用局外人的方式拍片，應該要有開闊的心胸認識不同文化。1060120

(中央社)