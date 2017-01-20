千餘非法工作陸人 遭菲律賓驅逐
澳門賭業大亨林英樂去年傳出賄賂菲律賓移民局人員，以換取被捕員工的獲釋，菲律賓總統杜特蒂下令逮捕林英樂，但他早一步離開菲律賓。千餘名林英樂的大陸員工近日開始遭到菲國驅逐。
澳門「集美集團」主席林英樂在菲國經營的1家「非法網路賭博機房」，去年11月下旬被菲國警方突擊，逮捕1300多名疑似非法工作的中國大陸人。外傳林英樂企圖賄賂菲國移民局人員，換取被捕員工的獲釋。
2名移民局高官隨後坦承收取林英樂的鉅款，但辯稱這是調查程序的一個環節，他們把錢留著作為將來控告林英樂的證據，「真有歹念的話，我們當時就可以帶著錢遠走高飛。」
新華社引述菲律賓每日詢問報（Philippine DailyInquirer）網站19日報導，菲律賓移民局至今已驅逐了259名員工。菲律賓移民局發言人說，剩下的大陸非法員工將追隨他們遭驅逐同事的腳步。
菲移民局發言人指出，所有人的驅逐令都已準備就緒，在獲得菲律賓國家調查局的許可後，移民局打算盡快驅逐所有人。1060120
(中央社)
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