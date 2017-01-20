鄭明典：快速降溫 希望大家準備好了
強烈大陸冷氣團發威，中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書通報「快速降溫」。他說，有偏西北風的冷空氣，經過海面時間短，台灣降溫速率很快！冷空氣由北往南影響，希望大家都準備好了。
天氣冷颼颼，淡水今天上午10時18分已出現攝氏12.1度低溫，中央氣象局也針對台中以北，及連江縣、金門縣等11縣市發布低溫特報。
氣象局表示，強烈大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨氣溫偏低，馬祖將出現10度以下低溫、中部以北及東北部沿海空曠地區及金門亦將出現10度左右之低溫，民眾請注意保暖，農漁養殖業及作物嚴防寒害，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。
低溫特報警戒範圍包括新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、連江縣、金門縣。1060120
(中央社)
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