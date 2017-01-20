強烈大陸冷氣團發威 淡水低溫10.4度

入冬首波強烈大陸冷氣團今天報到，中央氣象局觀測，今天下午淡水攝氏10.4度打破全台入冬以來最低溫紀錄，越晚越冷，低溫紀錄還會再刷新。

今天是二十四節氣中的大寒，入冬以來首波強烈大陸冷氣團也在今天發威，今天下午2時20分，淡水出現10.4度，是從去年入冬以來至今的最低溫紀錄，另外，基隆11.4度、新屋12.0度、板橋12.4度都打破該測站入冬以來低溫。

除了以上測站，新竹和台北也分別測得12.3度和12.5度，也接近低溫紀錄，今天入夜到明天清晨還有機會再探低溫。

中央氣象局預報員徐仲毅今天表示，這波冷氣團從今天開始影響到週二，明天清晨將是這波冷氣團威力最強的時候，由於適逢學測第二天，氣象局也提醒考生和陪考家長注意保暖。1060120

(中央社)