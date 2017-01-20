陸演員周立波持有槍械、古柯鹼 遭美警逮捕
網傳大陸脫口秀演員周立波19日淩晨0點7分因在Bayville路由東往西開車蛇行，遭民眾檢舉，警方隨即在紐約長島Lattingtown攔下由周立波駕駛的黑色賓士座車，卻意外在後座發現一把柯爾特野馬點38手槍及2袋快克古柯鹼，員警立刻以持有槍械及毒品之名，逮捕周立波及同車友人唐爽。
周立波曾在2009年入選CNN年度亞洲最具影響力人物，去年還登上紐約最高藝術殿堂：卡內基大廳演出。
美國世界新聞網今天（1月20日）引述當地警方說法，表示周立波與唐爽被控非法持有管制藥物、非法持有武器、非法持有槍支等罪名，周立波還被控開車使用手機，預定20日受審。
對此，周立波經紀人表示，台北時間19日仍與周立波有聯繫，目前不知消息真實性，也正在查證中。
據了解，周立波似乎愛拿手槍耍帥，微博中有數張持手槍擺pos的照片。
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(旺報)
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