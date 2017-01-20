與姚文智開戰北市？柯P：最後再協調
民進黨立委姚文智表態要參選台北市長，年前「跨出」自己的選區士林大同區，到松山區發紅包袋，被外界解讀為2018台北市長選戰做準備。 對此台北市長柯文哲表示「很正常」，對選舉「不急啦」，上一次也是到6月選前的時候才整合，到時候再講。
因姚文智表示，年節前預計要跑遍12個行政區發紅包，媒體問柯，是否有踩線的嫌疑，柯回覆，有意參選是每個人的權力，每個人都盡力爭取，不然「難道坐著就會有票嗎？」
柯文哲表示，反正最後會協調，就像長跑一樣，現在做好每天的市政工作就是最好的準備。 媒體追問，是否覺得贏得過姚？柯文哲也僅笑說「好下一題」
姚文智過去曾與柯參與初選，這次態度轉強硬，直說「上次民進黨讓柯市長，下一次換柯市長讓民進黨也很好。」對於柯文哲這2年市政，姚文智直批萬華雙子星沒動靜。
柯文哲說，雙子星第一年還有郝政府時代的法律問題，花了一年等法院宣判結束，今年議會以已經通過4千萬的規劃案，預計明年中應該可以開工。
(中時)
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