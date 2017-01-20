王建民球衣球鞋 公益競標100萬賣出

罕見疾病基金會20日舉行「圓夢加」公益競標記者會，目前擔任新北市成棒隊教練的曹竣崵（左）與職棒明星張泰山（右）到場響應，而旅美投手王建民捐的球衣、球鞋在競拍當中也以100萬元賣出。（姚志平攝）

罕見疾病基金會20日舉行「圓夢加」公益競標記者會，目前擔任新北市成棒隊教練的曹竣崵與職棒明星張泰山到場響應，而旅美投手王建民捐的球衣、球鞋在競拍當中也以100萬元賣出。

(中時)