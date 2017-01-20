防搶演練太逼真 路人驚呼：有搶劫嗎？
農曆春節將至，民眾會趁年前至銀行提領較多現金，卻也讓歹徒有機可乘，高雄市警察局苓雅分局與中國信託東高雄分行合作，舉行防搶演練，讓業者熟悉通報警方機制及提升應變能力；演練過程，因「搶匪」不惜摔車賣力演出及警察壓制「搶匪」場面太逼真，路人驚呼問路旁警戒的員警：「前面發生搶劫嗎？」
苓雅分局分局長賈樂吉表示，防搶演練的目的是為了能讓金融機構熟悉通報聯繫警方機制，也是在加強金融機構應變處置能力，並提醒金融機構應對保全系統定期做檢。
苓雅分局與中國信託東高雄分行經理許玉清、協理楊雅媚聯繫，舉行防搶演練模擬：由被害人持包至銀行提款，「搶匪」頭戴安全帽尾隨進入銀行，因形跡可疑，銀行保全要求渠脫下安全帽，此時「搶匪」趁被害人領錢不備之際，持槍衝上前搶走被害人提包，並喝令職員把現金交出，職員將現金交付「搶匪」之後，並趁機按下報警系統和警報器；歹徒見警報器鈴聲大作，立即逃逸；保全人員記下歹徒特徵及車牌，由勤指中心派遣線上警網，分局偵查隊鑑識小組也隨之趕赴封鎖現場，最後「搶匪」不敵優勢警力，遭警方壓制，狼狽上銬。
「搶匪」逃逸過程不惜自摔賣力演出，警察還掏槍大喊「不要動」，並趁「搶匪」摔車之際上前壓制逮捕。有路人看到多台警車鳴笛呼嘯奔馳，又有人摔車並遭制伏，甚至還有警察掏槍，驚訝地問路旁警戒的員警：「這是發生搶案嗎？」
苓雅分局分局長賈樂吉表示，除了金融機構及保全需於年節期間加強警戒外，民眾欲提領鉅款時，可以向警方申請護鈔，以免遭歹徒覬覦。此外，若民眾遭搶，務必記住歹徒樣貌與逃逸方向，以利警方後續追緝。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。