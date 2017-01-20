防搶演練太逼真 路人驚呼：有搶劫嗎？

苓雅分局防搶演練太逼真 路人驚呼：有搶劫嗎？（吳江泉翻攝）

苓雅分局防搶演練。（吳江泉翻攝）

農曆春節將至，民眾會趁年前至銀行提領較多現金，卻也讓歹徒有機可乘，高雄市警察局苓雅分局與中國信託東高雄分行合作，舉行防搶演練，讓業者熟悉通報警方機制及提升應變能力；演練過程，因「搶匪」不惜摔車賣力演出及警察壓制「搶匪」場面太逼真，路人驚呼問路旁警戒的員警：「前面發生搶劫嗎？」

苓雅分局分局長賈樂吉表示，防搶演練的目的是為了能讓金融機構熟悉通報聯繫警方機制，也是在加強金融機構應變處置能力，並提醒金融機構應對保全系統定期做檢。

苓雅分局與中國信託東高雄分行經理許玉清、協理楊雅媚聯繫，舉行防搶演練模擬：由被害人持包至銀行提款，「搶匪」頭戴安全帽尾隨進入銀行，因形跡可疑，銀行保全要求渠脫下安全帽，此時「搶匪」趁被害人領錢不備之際，持槍衝上前搶走被害人提包，並喝令職員把現金交出，職員將現金交付「搶匪」之後，並趁機按下報警系統和警報器；歹徒見警報器鈴聲大作，立即逃逸；保全人員記下歹徒特徵及車牌，由勤指中心派遣線上警網，分局偵查隊鑑識小組也隨之趕赴封鎖現場，最後「搶匪」不敵優勢警力，遭警方壓制，狼狽上銬。

「搶匪」逃逸過程不惜自摔賣力演出，警察還掏槍大喊「不要動」，並趁「搶匪」摔車之際上前壓制逮捕。有路人看到多台警車鳴笛呼嘯奔馳，又有人摔車並遭制伏，甚至還有警察掏槍，驚訝地問路旁警戒的員警：「這是發生搶案嗎？」

苓雅分局分局長賈樂吉表示，除了金融機構及保全需於年節期間加強警戒外，民眾欲提領鉅款時，可以向警方申請護鈔，以免遭歹徒覬覦。此外，若民眾遭搶，務必記住歹徒樣貌與逃逸方向，以利警方後續追緝。

(中時)