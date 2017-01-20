找尋回憶! 屏東崇蘭公園打造絲瓜光雕廊道
屏東市崇蘭社區靠著崇蘭舊圳清澈水源，當地盛產絲瓜被譽為「絲瓜故鄉」，但隨著都市發展，農地成為住宅區，曾經農村樂的景象已不復見。屏東市公所為喚起市民回憶，利用竹編設置一處以絲瓜布主題意象的光雕廊道，成功塑造城市新地標。
崇蘭里長任峻賢指出，台灣光復初期，崇蘭居民以務農為主，超過8成土地種植絲瓜，不少家庭靠著這一作物養活全家大小，但隨著城市發展，水圳地景逐漸消失，如今透過公園意象串起的花香廊道，白天特殊造型，夜晚光彩奪目，新與舊之間成就極負歷史意涵的地標。
除崇蘭環保公園外，屏市包括復興圖書館、永新公園及瑞光綠帶也都搶在農曆過年前完工。
屏東市長林亞莼表示，四大主題公園都有不同的風格，以復興圖書館來說，民國83年啟用迄今超過20年，經外牆拉皮後，透過中國詩詞書卷窗、花格窗裝飾，並在戶外廣場設置3處3D地景藝術彩繪，讓大人帶小孩來圖書館看書之餘，還可以尋找各處喜歡的亮點拍照。
總被詬病公共設施缺乏、夜間照明不足的永新公園，如今設計徒步綠廊提供街頭藝人表演舞台，地景設施有LOVE的立體藝術字型雕塑，提升公共空間視覺感受；瑞光綠帶則有趣味麵包樹廊道、食代小廣場結合階梯看台，打造成為市區短程的休憩景點，盼能藉此提升城市生活品質。
(中時)
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