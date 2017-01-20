好溫暖！中市民政局長為洽公民眾送熱薑茶
「請喝熱薑茶！」今天（20日）正值24節氣大寒，台中市府民政局長蔡世寅到南屯區公所參與奉茶服務，洽公民眾喝到暖乎乎的熱薑茶，感受市府「有溫度的服務」。
受大陸冷氣團影響，寒天氣溫持續下降，民政體系單位展開「足感心！」的行動力，包括民政局、各區公所、戶政事務所、生命禮儀管理處及孔廟等單位，延續往年氣溫降至15度以下，推動全面免費提供熱薑茶，讓洽公民眾飲用祛寒，暖胃更暖心。
蔡世寅表示，大寒為24個節氣中最後一個節氣，代表一年即將結束，再過不久就要過農曆春節，透過熱薑茶的傳遞，讓民眾於大寒時節感受溫暖，健康迎接新年到來。
「一杯薑茶，無限心意！」民眾飲用愛心薑茶，對民政相關單位的服務，傳遞滿滿暖意給民眾，稱讚真窩心，也感受台灣傳統的奉茶人情味。
(中時)
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