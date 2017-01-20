大陸與澳門檢查兩地陸地界線

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陸媒報導，中國大陸廣東省珠海市與澳門特別行政區今天簽定粵澳陸地界線聯合檢查合作協定書，並共同在陸地界線設置界樁。

南方網報導，根據協定書，廣東和澳門當局每隔5年就會對兩地陸地界線管理情況進行一次檢查，並對發現的相關問題進行處理。

報導表示，在簽字儀式結束後，雙方在拱北舉行了粵澳陸地界線界樁設置儀式。截至目前，在粵澳陸地界線上已經樹立起6棵界樁。

報導指出，2015年12月，大陸國務院公布的「中華人民共和國澳門特別行政區行政區域圖」，明確澳門陸地和海上的行政區域界線。

根據工作安排，大陸民政部全國勘界工作辦公室決定在粵澳陸地界線上設置界樁。1060120

(中央社)