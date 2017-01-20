農曆春節 新北運動中心不打烊
新北市11座國民運動中心農曆大年初二正常營運，並祭出好康優惠。新北市長朱立倫今天親自示範6招甩油健身操及體驗飛輪，呼籲新年要運動開創新「肌」，維持好身材。
朱立倫表示，農曆新年期間，新北市不只有平溪天燈、野柳神明淨港、博物館等大型活動及觀光景點可以走春，還有11座國民運動中心不打烊。
他說，國民運動中心初二開始營業，不僅能滿足民眾運動需求，消化油膩的大魚大肉，燃燒體脂肪，還可以獲得健康福袋，初八開始更推出新台幣50元銅板價運動課程，讓民眾運動換福袋、好康換健康。
朱立倫在輕快的音樂節奏中，隨著帥哥、辣妹專業教練的帶領下，跟著做弓箭步前蹲、立姿跳步、金雞獨立等動作，另搭配呼吸、挺胸、俯臥等方式踩踏飛輪，平時有運動習慣的朱立倫雖然臉不紅氣不喘，但完成體驗後也留了滿身汗。
體育處表示，初二到初五（1/29至2/1）到新北市各家運動中心消費滿50元，消費金額不可累計，1人限領1份，當日即可憑單張發票兌換「新北玩運動健康御守」福袋乙份，每家運動中心每日限量250份，送完為止。
另外，初八（2/4）開始在11座運動中心將同步開辦50元銅板價的超值體驗課程，包括飛輪、水中有氧、TRX懸吊伸展、皮拉提斯等超夯運動課程，1/21（六）上午8時開始，民眾可親自到各運動中心櫃台預約報名，數量有限，售完為止。1060120
(中央社)
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