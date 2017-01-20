安倍晉三：希望儘早與川普會談 強化美日同盟
日本首相安倍晉三20日下午在參眾兩院大會上發表施政方針演說，他強調，「美日同盟才是日本外交和安全保障的基礎，此乃不變的原則」，他表示將儘早訪美與美國新總統川普舉行會談，以強化同盟關係。
安倍在演說中針對修憲問題強調，今年是日本《憲法》施行70周年，再邁向下一個70年的關頭，日本要建設成怎樣的國家，將會向日本國民提出修憲方案，並在國會的憲法審查會上深化具體的討論，朝修憲的方向邁進，向「建設新國家」挑戰。
有關天皇退位問題，安倍表示，專家學者會議正在討論中，近期將整理出論點，希望在平靜的環境中，獲得日本國民理解之下，擬訂相關法律。
關於川普反對《跨太平洋夥伴協定》(TPP)方面，安倍仍強調，「TPP是今後經濟合作的基礎」，日本也將早日與歐盟(EU)達成《經濟合作協定》(EPA)的協議。
安倍同時再度強調「安倍經濟學」的成效，他指出，通過推動「安倍經濟學」已連續3年實現了基本工資上漲，以及全國有效求職率超過1倍的成績。今後將努力實現訪日外國遊客至2020年達到1年4000萬人次的目標，並加速農業改革。
對於日俄關係，安倍表示，去年底與俄羅斯總統普丁舉行了領袖會談，雙方同意啟動在北方四島共同進行經濟活動的談判，已朝簽署日俄和平條約的方向踏出重要的一步，希望今年能早日訪問俄羅斯。
安倍還提及電通廣告公司員工過勞自殺的問題，指出邁向1億(人)總活躍社會的最大挑戰是「工作方式改革」，今後將努力實現同工同酬，糾正長時間勞動的工作方式。
(中時)
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