賴清德2020直攻大位？梁文傑：會眾叛親離

台北市議員梁文傑接受電台專訪評台南市長賴清德目前心態疲累，無意北上，但未來民進黨如有需要，北上也仍有可能。目前新北市副市長侯友宜民調出人意外的強，總統蔡英文為求確保2020連任，必然尋求最強棒以保住新北市，因此賴清德可能在此邏輯之下出線，至於媒體稱新潮流的賴清德可能逕取大位，或是新潮流將黨內奪權，梁文傑斥為胡扯。

新潮流系的台北市議員梁文傑接受POP Radio 台北流行廣播電台主持人黃光芹專訪，他表示，台南市長賴清德從政多年，對於市長職務已有心態上的疲累感，同時週邊也人建言賴清德應利用機會休息充電，或增加國際閱歷，因此賴本人對北上參選並無意見，「但未來演變很難說」，日前雖透過林俊憲釋出消息否定北上說，但由於新北市長侯友宜出乎意外地強，總統蔡英文為確保2020連任之路，勢必尋求最強棒以攻下新北市。

梁文傑長年在民進黨擔任政策幕僚與文膽，他認為，侯友宜有超越藍綠和打黑英雄的形象，過去民進黨內人士並未認真評估侯友宜的選戰能量，認為「容易」者多，現在則重估侯的參選可能性。

梁文傑說，在這樣的背景下，「未必照他（賴清德）的意願走」，至於賴清德是否可能直攻2020總統大位，梁文傑直斥此說為「胡扯」；他強調當民進黨執政時，黨內文化是自己人當家作主，就不會有人挑戰， 否則被視為叛徒、分裂黨。梁文傑說，賴如果這麼做必會「眾叛親離」，他不會笨到這麼做。

同屬新潮流的大老高雄市長陳菊，梁文傑說，陳菊已年近70歲，心態較輕鬆，認為政治人物做到一個階段就要急流勇退，只要盡力就好，高雄市長接班人選仍會依靠黨內的初選制度。

(中時)