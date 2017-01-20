安妮反應太快 康康主持飯碗不保

康康、安妮吃到總舖師的菜驚為天人。（中視提供）

安妮挑戰舞龍舞獅。（中視提供）

康康和安妮搭檔中視《我家有個總鋪師》，康康說話是出名的慢，讓俄籍的安妮中文程度大爆發，訪談時一氣呵成，與對方快速一問一答，康康想說話卻插不進縫隙，他兩手一攤，開玩笑說：「妳霹靂啪啦講一堆，都給妳主持就好了。」場面相當爆笑。

本周兩人到基隆尋找失傳的百年名菜，這道名菜因作工繁複而失傳，為了如願品嚐名菜，康康與安妮到市場走一圈，為師傅帶回所有食材，安妮也人生中首次挑戰品嚐海參，本來對海參敬謝不敏的她，很敬業的挑戰不敢吃的食物，吃完後對著師傅說：「師傅，我會記得你一輩子的！」美味的佳餚也讓康康在鏡頭前，不小心動粗口，轉向師傅說：「這好吃到靠X！」讓身為家傳總鋪師的阿榮師感到欣慰，讓祖傳菜能夠被更多人看見。

本集《我家有個總鋪師》，20日晚間10點中視播出。

(中時)