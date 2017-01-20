Rain金泰希寶寶長相曝光 「他」成唯一不開心的人
韓國頂級情侶Rain、金泰希交往近5年，終於在昨(19日)完婚升格為頂級夫妻，兩人昨在首爾嘉會洞教堂舉行不公開婚禮，合成網站曝光兩人寶寶可能長相，知名主持人朴明秀則哀怨兩人婚禮前，他曾見到Rain，對方高興透露快要結婚，卻沒給他喜帖。
Rain、金泰希昨在教堂舉行結婚儀式後，便宴客招待觀禮的親友，韓媒報導，正式成為「金泰希的老公」後，Rain首要任務便是帶老婆回娘家，急著感謝丈母娘，可見對妻子的疼愛，不愧是國民好老公，兩人之後將展開甜蜜新婚生活，也讓粉絲相當期待。
合成照網站「morphthing.com」曝光兩人愛的結晶可能模樣，可見不管是男孩女孩，集結兩人超高顏值，大眼、挺鼻、白皙皮膚，未來想必是令人期待的漂亮寶寶。而稍早主持人朴明秀在廣播節目《朴明秀的廣播秀》中透露，自己在Rain結婚前一天曾和男方碰面，「他跟我說『要結婚了』，不過我卻沒得到請帖」，語氣中略顯哀怨，引發眾人大笑。
(中時電子報)
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