學子創作百盞花燈，點亮台江廟埕新春

台江社大將115盞花燈高掛朝皇宮廟埕，照亮大廟夜晚也年味十足。（程炳璋攝）

台江社大與海尾朝皇宮合作，以《守護台灣暗蟬、守護台江國家公園》為主題，邀請台江地區國中、高中學生參加彩繪花燈賽，入選的115盞花燈高掛在朝皇宮廟埕中，21日點燈，近日完成試燈，漂亮的花燈白天看來有濃濃的年味，晚上點亮朝皇宮夜晚。

彩繪花燈賽共有400位學生參加，115件入選，海東國小陳思妤、長安國小翁詩雅等33位學生作品分別獲獎，入選花燈全數高掛廟埕，決定在21日送神日舉辦點燈儀式，宣布迎春燈會開始，近日試燈成功，百盞花燈入夜照亮夜空，相當美麗。

陳思妤表示，她與媽媽曾一起參加守護台灣暗蟬活動，也到城西防風林撿垃圾，當老師告訴他們要畫守護暗蟬主題的花燈，她立刻想畫樹木、暗蟬跟河流，希望有乾淨的河川，大家可以玩水、爬樹。

朝皇宮在年初一到初三準備大道公平安湯圓，有了燈展，在外遊子回鄉除了可以到台江山海圳綠道騎單車、散步，到大廟吃平安湯圓還能賞燈迎春，共同參與這場在地大廟的文化燈會。

(中時)