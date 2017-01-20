學子創作百盞花燈 點亮台江廟埕新春
台江社大與海尾朝皇宮合作，以《守護台灣暗蟬、守護台江國家公園》為主題，邀請台江地區國中、高中學生參加彩繪花燈賽，入選的115盞花燈高掛在朝皇宮廟埕中，21日點燈，近日完成試燈，漂亮的花燈白天看來有濃濃的年味，晚上點亮朝皇宮夜晚。
彩繪花燈賽共有400位學生參加，115件入選，海東國小陳思妤、長安國小翁詩雅等33位學生作品分別獲獎，入選花燈全數高掛廟埕，決定在21日送神日舉辦點燈儀式，宣布迎春燈會開始，近日試燈成功，百盞花燈入夜照亮夜空，相當美麗。
陳思妤表示，她與媽媽曾一起參加守護台灣暗蟬活動，也到城西防風林撿垃圾，當老師告訴他們要畫守護暗蟬主題的花燈，她立刻想畫樹木、暗蟬跟河流，希望有乾淨的河川，大家可以玩水、爬樹。
朝皇宮在年初一到初三準備大道公平安湯圓，有了燈展，在外遊子回鄉除了可以到台江山海圳綠道騎單車、散步，到大廟吃平安湯圓還能賞燈迎春，共同參與這場在地大廟的文化燈會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。