大億麗緻歲末辦捐血，大學生回鄉挽袖

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大億麗緻酒店辦捐血活動，一早吸引數百民眾排隊領取號碼牌。（程炳璋攝）

大億麗緻酒店20日舉辦歲末捐血活動，適逢春節前夕，許多大學生已學期結束提早返鄉過節，得知消息，一早就趕來挽袖捐血，飯店準備的400張號碼牌立刻秒殺，業者稱每次捐血人數都比上一次更踴躍。

過年前是一波缺血季，大億麗緻酒店趁在年關前夕舉辦捐血活動，提供歐亞自助餐券、假日下午四人同行一人免費餐券與池上米一包禮品，因為贈品豐富，一早就有大批民眾前來排隊，400張號碼牌秒殺取完，民眾再依序上車捐血。

正好在春假前一周，許多大學生已返鄉過節，得知消息立刻趕來捐出熱血，林姓大學生認為作公益很有意義，一早就帶著朋友一起前來。

大億麗緻酒店已是第三年舉辦捐血，大億集團認為應擴大參與公益活動，活動從每年2次增至每年3次，前6次捐血累積2015袋，共有1526人響應。上一次參與捐血者共315人，業者稱每次捐血人數都比上一屆更多，對舉辦這活動是項鼓勵。

(中時)