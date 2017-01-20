新光三越金雞卡利high 明起6天限期加碼優惠
新光三越金雞卡利high檔期再加碼，針對2年多來募集超過140萬名貴賓卡友祭出好康，明天（21日）起至26日限期6天，首次推出「千萬紅包送乎利—貴賓卡1點就送100元」活動，限量12萬名，每人限換1次，送完為止，2月28日前須使用完畢。等於新光三越要送出1200萬元，是史上難得一見的大手筆。
因應貴賓卡點數還有超過1.3億點1月31日到期，加上今起10度寒流來襲，服飾最後出清3折起，卡友可趁此採購禦寒冬衣且賺百元禮券。平時貴賓卡友每100元可集點數1點、每100點可兌換30元；明天（21日）起至26日憑1點可兌換電子贈品禮券100元，等於1點放大333倍以上。
目前，檔期間持續有結合15大指定銀行4、5、6%禮券回饋；1月28日至2月1日「點點新春2倍送」全館過貴賓卡消費滿2000元，享會員點數2倍送，滿2000元送40點、滿2100元送42點，以此類推，每人每日最高上限3萬點。
(中時)
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