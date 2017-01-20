台灣燈會指揮中心亮相 符合環保綠能

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2017年台灣燈會虎尾主燈區指揮中心20日公開亮相，雲林縣長李進勇（左3）等人共同揭開象徵的禮物盒，縣府各局處及交通部觀光局人員將於燈會期間進駐，統籌並指揮燈會運作。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 106年1月20日

2017年台灣燈會虎尾主燈區指揮中心今天公開亮相，雲林縣長李進勇等人共同揭開象徵的禮物盒，縣府各局處及交通部觀光局人員將於燈會期間進駐，統籌並指揮燈會運作。

李進勇表示，台灣燈會進入倒數計時，燈會指揮中心今天正式亮相，中心使用大型翼板及高科技材質帳篷搭建，採光隔熱通風良好，符合環保綠能，最高能抵抗13級風，整體相當堅固。

李進勇指出，縣府各局處及交通部觀光局人員於燈會期間進駐，統籌並指揮燈會運作，內部空間包含指揮中心、媒體中心、貴賓接待室、簡報室等功能。

負責搭建指揮中心的梅鳳企業公司總經理溫志文表示，2座大帳篷為德國高科技產品，採用雙層頂棚的設計，在屋頂上形成一個氣囊，對室內的溫控耗能有很大助益，有效降低冷暖氣使用；採用大型翼板帳篷，融入環保、綠能及低碳元素，響應綠能產業發展政策。

溫志文指出，燈會指揮中心結構採用德國製造鋁合金結構，擁有良好強度及可塑性，抗風強度達13級強風，結構材料全部可回收，室內有穩定溫控；中心內部空間圖騰，呈現雲林在地產業特色文化。1060120

(中央社)