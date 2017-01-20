含毒失身酒 高雄警方查獲籲勿販售
高雄市警方今天宣布查獲含有毒品「神仙水」的進口Four Loko水果酒，也就是網路稱為的「失身酒」，共約100瓶，將進口這批酒的老闆蔡姓女子送辦，也呼籲不要販售。
高雄市警察局刑警大隊表示，會同高雄市政府財政局到高雄市鳳山區一家進口商搜索，取回100瓶Four Loko水果酒，經送驗檢出有第二級毒品伽瑪羥基丁酸GHB成分。
警方表示，含二級毒品GHB俗稱「神仙水」，喝過後可能快速失去意識，在網路被稱為「失身酒」，引進這批酒的蔡女辯稱不知這種水果酒含有毒品成分。
警方除了提醒開車不喝酒，禁止酒駕，也呼籲不要販售類似的水果酒類。警訊後全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。1060120
(中央社)
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