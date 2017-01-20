馬丁史柯西斯來台拍片 最愛小籠包肉粽
導演馬丁史柯西斯在台灣拍攝「沉默」，在台期間最愛吃鼎泰豐小籠包，「我可以三餐都吃」，也愛吃肉粽；他也提到當初男主角安德魯加菲爾試鏡時，一次就試鏡3小時。
導演馬丁史柯西斯全片在台灣拍攝的「沉默」，2月17日將在台上映，為了感謝台灣，馬丁史柯西斯帶著製片艾瑪寇斯柯芙（Emma Koskoff）、編劇傑伊庫克斯（Jay Cocks）再度來台舉辦記者會。
馬丁史柯西斯今天表示，來台拍攝期間，最愛吃鼎泰豐小籠包，「我可以三餐都吃」，之後他不知如何形容肉粽，只說「用米做成，中間有塞肉」，甚至還開玩笑說，「現在有沒有人可以端上來」。
安德魯加菲爾、亞當崔佛為了演「沉默」，兩人在開拍前各自狂瘦48磅、51磅，毫無抱怨。不過馬丁史柯西斯笑說，每到星期五晚上，工作人員都會叫鼎泰豐小籠包，端到海邊的山洞裡面大快朵頤，「但這兩個人都不能吃，不過他們很自律，直到吃第二輪，工作人員都很飽了，他們才敢偷偷吃」。
馬丁史柯西斯表示，當初選安德魯加菲爾，「他很有興趣參與這樣的題材，光是試鏡就長達3小時」，馬丁也要安德魯去耶穌會、實際參與30天的靈修，身形上也要想辦法達到極度惡化的樣子，「雖然電影只有2小時30分，但實際上安德魯加菲爾卻有長達1年半的時間，都處在精神磨難狀態」。
馬丁史柯西斯今晚就離台回紐約，不過他也提到，如果有機會再回來台灣，希望能拍台灣城市景象。1060120
(中央社)
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