1.5兆人民幣紅包！人行下調5大銀行存準率1個百分點
為全力補充春節前流動性緊張，人行今日放送大禮包放水。據路透援引消息人士透露，中國五大國有及商業銀行於日前獲准階段性下調存款準備率4碼(1個百分點)，以應對春節期間暫時性的流動性緊張問題。據報導稱，此次下調將於春節後，是一項「暫時性的舉措」，主要為了應對春節前提現、繳稅、補繳存準等的影響。
根據各家研究機構的測算，按往年慣例，春節前的提現走款規模平均要高達1.5兆元人民幣（下同），這成為擾動銀行間流動性穩定的最大因素。因近期流動性缺口過大，工農中建交五大行近日已獲人行定向降準1個百分點，各家分批分次，期限為28天，並非擇機恢復正常。
不過在今日美國總統川普就任之際，中國央行對市場注水，除了因應節前流動性緊張之外，市場亦對此一時間點的選擇相當關注。
此外，人行公開市場本周累計淨投放11,300億元，為史上最大單周淨投放。
專家稱，春節前後，內外不確定性依然較高，人民幣匯率與跨境資金流動、美聯準會2月1日的議息會議等因素對國內貨幣政策的掣肘依然存在。
(工商)
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