被謝忻吃豆腐　風田：藍瘦香菇！

風田(中)心靈創傷躲進庹宗康懷裡。（衛視中文台提供）

謝忻與風田尷尬合吃。（衛視中文台提供）

人氣男團「SpeXial」的風田日前上衛視中文台《旅行應援團》，與大夥一起前往板橋尋找暖心美食。為了小鮮肉風田，邵庭、謝忻兩位女主持人上演爭奪戰，問風田最想跟哪位女主持人合吃，他直白的說：「邵庭。」無奈骰子遊戲出來的結果是跟謝忻，讓他瞬間失落，畫面搞笑。

謝忻爽得跟風田合吃的機會，但她因太緊張，表情失控，眼神太殺嚇壞風田。合吃結束後，風田躲在主持人庹宗康的懷裡說：「香菇，不想被謝忻吃豆腐。」現場笑聲連連。最後，風田為了吃到可愛甜點，還狠心將謝忻推倒在地上，可說是落花有意，流水無情。

本集《旅行應援團》將在21日晚７點於衛視中文台播出。

(中時)