學測國文科手機響起 彰化考生被扣2級分

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我要評比

106學年度學科能力測驗訂今天登場，上午舉行國文科考試，彰化考區上午秩序良好，但有考生忘記帶准考證，共補發21張；在員林高中的分區考場則有名考生手機發出聲響，依規定扣2級分。

上午考國文科，彰化考區共49名考生缺考，補發准考證18件，下午1點到2點40分考數學科，共計53人缺考，補發准考證3件。下午3點20分至5點舉行社會科考試，缺考人數尚未統計。

(中時)