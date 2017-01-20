學測數學科有難度 全教總：嚴重打擊學生自信

全國教師工會總聯合會分析今年學測數學科，他們提出三點評論，一、難度顯較往年明顯增加，缺乏基本題，學生不易得分；二、是99課綱以來最難的數學學測，嚴重打擊學生學習自信；三、 題目很數學，心慌就沒救。

(中時)