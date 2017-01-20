屹立柳川河畔70年 中市仁愛醫院辦春節活動

台中仁愛醫院20日上午在台中市中區中正柳橋柳川人行道旁廣場，舉辦「雞鳴破曉喜迎春」農曆春節活動，邀請名書法家陳進發現場寫春聯贈送現場的民眾。(馮惠宜翻攝)

響應台中市政府推動「舊城區、新風貌」，台中仁愛醫院今（20日）上午在新景點「柳川藍帶水岸」舉辦「雞鳴破曉喜迎春」農曆春節活動，邀請名書法家陳進發現場揮毫書寫春分送給此地鄉親，另外還有設立愛心義剪及二手物資義賣、安寧療護及器官捐贈宣導、乳癌防治宣導，義賣所得將全數捐贈「仁愛基金會」，持續關懷弱勢。

台中仁愛醫院副院長塗是雋表示，希望藉由舉辦此次富有年節的氣氛的活動，拉近與社區鄰里間的距離，落實社區關懷，提供優質、安全的醫療照護。

塗是雋表示，仁愛醫院前董事長廖泉生於1947年在柳川東路現址設立台中仁愛醫院以來，已經在柳川旁屹立70年之久，見證台中市中區的繁榮與沒落。如今市政府大力推動舊城區改造，啟動淨化柳川工程，讓在地民眾強烈感受中區再生的希望，台中仁愛醫院將持續深耕社區並守護社區民眾的健康。

(中時)