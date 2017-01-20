補楊雄缺 原副手應勇接任上海市長

原上海市常務副市長應勇，今被上海市人大補選接任市長一職。（圖/上海市共青團官網）

據大陸鳳凰網報導，原上海市長楊雄於2天前請辭獲准後，上海市第14屆人大於今日正式選出，原身兼上海市委副書記及常務副市長的應勇，接任上海市市長一職。現年60歲的應勇，浙江仙居人，2013年進入上海市政府工作，2014年升任市委副書記、去年9月兼任常任副市長職務。

擁有中國政法大學法學碩士與大陸國家二級大法官資格的應勇，1976年進入政府部門工作，從浙江省的地方基層開始做起，一路爬升至如今的上海市市長職務。應勇更被外界視為習近平愛將之一，過去在習主政浙江時，他的職位也從省公安廳到高等人民法院院長不斷上升，而習調任上海後，應勇也隨之調至上海市高級人民法院，出任黨組書記職務並於隔年升任院長職務。

先前請辭獲准的原市長楊雄（圖右）和剛獲選市長的應勇（圖左）共同出席上海市第14屆人大會議。（圖/中新社）

至於先前請辭獲准的楊雄，外傳他將前往中央，網路更流傳一張有楊雄簽名的辭職信，信中表明辭去市長之職務，是為了出任屬於正部級的全國人大財政經濟委員會副主委一職。

(中時電子報)