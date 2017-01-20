洪秀柱主張：兩岸政經並行 難易並重

我要評比

中國國民黨主席洪秀柱今天在洛杉磯表示，她的兩岸論述主張，政經並行、難易並重，與對岸簽和平協議。

洪秀柱訪美行晚間與洛杉磯當地的國民黨支持者餐敘，國民黨美西南支部常委謝宗煌說，晚間的餐敘席開80餘桌，共800多人出席，場面熱烈。

洪秀柱在餐敘開始前，暢談台灣當前時政、國民黨黨務改造革新等，並以較多篇幅說明，國民黨去年19全通過的和平政綱內容，以及她對兩岸論述的主張。

她表示，很多人說不出來甚麼是九二共識，只知道九二共識、一中各表這8個字不可以分開，其他都不知道。

洪秀柱指出，她的主張與馬前總統不同。馬前總統主張兩岸只經不政及只易不難，不統不獨不武維持現狀，可是現狀是不停的變動，因此兩岸應該要政經並行難易並重。

她說，尤其政治議題必須接觸兩岸定位，必須要解決，須簽和平協議終止敵對狀態，和平協議的內容包括與中國大陸敲定軍事互信機制，以及明訂台灣可參與國際組織與活動的空間，釐清兩岸定位，藉此開啟兩岸對話。

談到5月間即將舉行的黨主席選舉，洪秀柱指出，期盼黨主席選舉是競爭而不鬥爭，論述而不揭短的君子之爭，決定返台之後，將請有意參選者派代表共商選務規劃工作。

她說，歡迎各參選者代表磋商時提出任何質疑，共同監督讓選務真正做到公平、公正、公開、毫無質疑，中國國民黨從現在開始唯有一切公開透明，大家共同參與，才有未來。1060120

(中央社)