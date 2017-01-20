洪秀柱主張：兩岸政經並行 難易並重
中國國民黨主席洪秀柱今天在洛杉磯表示，她的兩岸論述主張，政經並行、難易並重，與對岸簽和平協議。
洪秀柱訪美行晚間與洛杉磯當地的國民黨支持者餐敘，國民黨美西南支部常委謝宗煌說，晚間的餐敘席開80餘桌，共800多人出席，場面熱烈。
洪秀柱在餐敘開始前，暢談台灣當前時政、國民黨黨務改造革新等，並以較多篇幅說明，國民黨去年19全通過的和平政綱內容，以及她對兩岸論述的主張。
她表示，很多人說不出來甚麼是九二共識，只知道九二共識、一中各表這8個字不可以分開，其他都不知道。
洪秀柱指出，她的主張與馬前總統不同。馬前總統主張兩岸只經不政及只易不難，不統不獨不武維持現狀，可是現狀是不停的變動，因此兩岸應該要政經並行難易並重。
她說，尤其政治議題必須接觸兩岸定位，必須要解決，須簽和平協議終止敵對狀態，和平協議的內容包括與中國大陸敲定軍事互信機制，以及明訂台灣可參與國際組織與活動的空間，釐清兩岸定位，藉此開啟兩岸對話。
談到5月間即將舉行的黨主席選舉，洪秀柱指出，期盼黨主席選舉是競爭而不鬥爭，論述而不揭短的君子之爭，決定返台之後，將請有意參選者派代表共商選務規劃工作。
她說，歡迎各參選者代表磋商時提出任何質疑，共同監督讓選務真正做到公平、公正、公開、毫無質疑，中國國民黨從現在開始唯有一切公開透明，大家共同參與，才有未來。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。