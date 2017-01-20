學測試場遇喪家告別式 請警方維持秩序

今天學測首日，大考中心表示，南部考區有試場附近遇喪事，經協調後，喪家已降低誦經聲量，明早喪家告別式，會請警方協助維持秩序，也請喪家降低音量。

106學年學科能力測驗今天舉行第一天考試，上午考國文，下午第一科考數學，缺考率1.44%，比去年率略低。

大學入學考試中心表示，南部考區有試場附近有喪家在辦喪事，下午傳出誦經聲，經考區人員協調後，已降低音量，但明早喪家有告別式，考區人員擔心明天會吵鬧或聲音太大，已經和管區聯絡，警方明早8點將會去維持秩序，請喪家盡量降低音量，避免影響考生。

大考中心指出，北區有一位考生可能是腸胃型感冒，有嘔吐狀況，因此啟用備用試場。1060120

(中央社)