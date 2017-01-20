學測考梁實秋酸洋名 解題老師吵很久
106年學測國文科引用梁實秋的「名片」，論述名片設計與人格的關連。但究竟作者是否對名片加英文「不以為然」，讓補教解題老師爭論許久。
學測國文科多選題第18題，引用民國時期知名文學家梁實秋的文章「名片」，論述名片的各種設計，文末得出結論，「因為名片也者，乃是一個人的全部人格的表現。」
梁實秋以官員的名片舉例，通常大官的名片只有姓名，不加任何官銜，因為「官做大了，人就自然出名」。反倒是一些不大不小的人物，總是把各種官銜一齊印在名片上，「望上去黑糊糊一片，好像一個人的背上馱起一塊大石碑」。
得勝者文教機構今天邀集多位補教老師，一同分析學測試題，對依據上述內容出的選項沒什麼爭議，但後面一段梁實秋論述「身通洋務者」的部分，就有歧異的看法。
梁實秋文中寫到，這類人士的名片上，幾個英文字是少不得的，「湯姆」、「查利」都成，甚而再冠上一個聲音相近的外國姓。
學測考題（D）選項「作者對於通洋務者必在名片加上英文姓名，語帶嘲諷，不以為然。」，究竟能不能選，解題老師看法分歧。
補教老師唐文表示，問題出在「不以為然」，熟知梁實秋的人都知道，他為文多是用幽默的語調，說他「語帶嘲諷」絕對不錯，但「不以為然」似乎就過重了，按照這語氣來說，梁實秋是非常不苟同。
解題老師對第18題（D）選項到底能不能選，爭論了許多，最後決定還是要選。唐文說，畢竟學測考的是學生，不是老師，站在老師的立場，對梁實秋的背景有更多的認識，自然想比較多。
另外一個爭議題是第11題，改寫自蘇雪林的「家」，究竟作者是要「（A）表達依江山勝景而居的嚮往」還是「（B）流露出無處不可為家的豁達」？老師們見解相異。
唐文表示，經過一番討論，最後還是選（B），因為站在「家」的立場，還是「處處無家處處家」的豁達較為深刻。1060120
(中央社)
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