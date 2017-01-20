學測數學科沒基本題 近3年最難
大學學測第一天第二節考數學，高中老師認為，過去學測都有幾題只有單一觀念的基本題，讓考生輕鬆拿分，但今年此份考卷幾乎沒有基本題，對中上學生來說很有鑑別度，是近3年來最難的一次，整份試題算是「中間偏難」。
麗山高中老師黃靜寧說，今年考題各冊分布平均，但整體計算量要看考生的解題方法而定，對於考生而言，知道特殊解法和不知道解法計算量的差距就很大。
黃靜寧說，像是選填第一題考「階差數列」，一般學生可能只會用數字代入，計算時間就需要比較久，但像是數理資優班的考生，一看就知道考題是要考「階差數列」，30秒就可得出答案。
另外，黃靜寧認為，往年有許多基本題，只要單一觀念就可以「秒殺」，但今年卻沒有基本題可拿分，像是儘管第11題考正餘弦定理，算是整份考題中較為簡單的，但5個選項要計算5遍，出一點差錯的可能性就很大。
今年選擇題中文字敘述較長，像是第一題雖以很生活化的「寶可夢」考加權平均數，但由於5個選項的敘述類似，黃靜寧說，考生要搞清楚考題在問什麼就是一道關卡了。
(中時)
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