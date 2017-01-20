陸金額最大詐欺案 23名台灣人遭逮
由台灣人成立詐欺集團，仿冒大陸銀行、檢察官等人員詐騙被害人，得手金額約1億1700萬人民幣，是大陸史上金額最大詐騙案，刑事局今循線逮捕23名台人。
刑事局調查，大陸民眾接到詐欺集團佯裝農業銀行、公安、檢察等人員的電話，謊稱被害人身分資料遭冒用且涉及重大刑事案件，需審查帳戶資金，誘騙被害人將任職單位金融帳戶內資金轉出，總計損失約1億1700萬人民幣，其中大量詐騙款項均在台灣遭提領。
大陸方面請台灣警方協助調查，刑事局組成專案小組共同偵辦，除於105年8月、11月、12月分別破獲4個轉帳機房，逮捕22名相關犯嫌外，另同步追查位於烏干達機房台灣籍成員，但因人海茫茫且缺乏初步證據，增加追查難度。
專案小組經過長期蒐證，終於掌握話務機房負責人與其他共犯身分及行蹤，於昨(18)日，見時機成熟，分別至桃園市、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣等地，拘提主要話務負責人許姓男子、共犯黃姓男子等23人到案，於偵訊完畢後，以詐欺罪嫌解送台灣桃園地方法院檢察署偵辦。
所幸專案小組努力不懈，透過大數據分析及大陸公安部門通力合作，抽絲剝繭清查，終於掌握話務機房許姓負責人與其他共犯身分及行蹤，18日見時機成熟，分別至桃園、台中、南投、台南、高雄、屏東等地，拘提許男等23人到案。
嫌犯坦承擔任烏干達詐欺機房成員，平日工作為詐騙大陸民眾，得手後再配合台灣洗錢轉帳機房，成功領取贓款後朋分牟利，但因這筆金額太過龐大，擔心遭各國司法機關查緝，贓款成功到手後，立即解散機房，並在2日內逃回國躲避，分別藏匿至各縣市，但仍於逃亡1年後遭警方抓到，警方偵訊完畢後，以詐欺罪嫌把人移送法辦。1060120
(中央社)
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