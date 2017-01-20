男涉案遭羈押 見女兒優異成績單淚崩
因案遭羈押中的台南蔡姓男子，又被警方查出在家中藏有槍枝。被警方借提返家蒐證時，蔡男的女兒拿出在全校排名前10名的成績單，讓蔡男當場淚崩，承諾配合辦案，早點出獄。
台南市警方在去年11月查獲一個詐騙車手集團，蔡男涉及收購帳戶被警方逮捕，隨後被檢方向法院聲請羈押獲准，但蔡男一直沒有承認犯行。警方深入偵辦後，發現蔡男疑似還擁槍自重，在家中藏有槍枝，因此在昨天把蔡男借提出獄，到蔡男家中取槍。
台南市政府警察局刑警大隊指出，後來在蔡男家中查獲罕見的自製土造霰彈槍及改造手槍、子彈等物品。
蔡男向警方表示，槍枝是友人寄放，仍不承認有犯罪行為。
蔡男就讀國中的女兒見到蔡男返家，開心拿出學校成績單給蔡男看。蔡男看到自己的女兒可以排在全校前10名，當場就流下眼淚，並向女兒承諾會配合警方辦案，早點出獄陪伴家人。1060120
(中央社)
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