男涉案遭羈押 見女兒優異成績單淚崩

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因案遭羈押中的台南蔡姓男子，又被警方查出在家中藏有槍枝。被警方借提返家蒐證時，蔡男的女兒拿出在全校排名前10名的成績單，讓蔡男當場淚崩，承諾配合辦案，早點出獄。圖為查獲罕見的自製土造霰彈槍及改造手槍、子彈等物品。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年1月20日

因案遭羈押中的台南蔡姓男子，又被警方查出在家中藏有槍枝。被警方借提返家蒐證時，蔡男的女兒拿出在全校排名前10名的成績單，讓蔡男當場淚崩，承諾配合辦案，早點出獄。

台南市警方在去年11月查獲一個詐騙車手集團，蔡男涉及收購帳戶被警方逮捕，隨後被檢方向法院聲請羈押獲准，但蔡男一直沒有承認犯行。警方深入偵辦後，發現蔡男疑似還擁槍自重，在家中藏有槍枝，因此在昨天把蔡男借提出獄，到蔡男家中取槍。

台南市政府警察局刑警大隊指出，後來在蔡男家中查獲罕見的自製土造霰彈槍及改造手槍、子彈等物品。

蔡男向警方表示，槍枝是友人寄放，仍不承認有犯罪行為。

蔡男就讀國中的女兒見到蔡男返家，開心拿出學校成績單給蔡男看。蔡男看到自己的女兒可以排在全校前10名，當場就流下眼淚，並向女兒承諾會配合警方辦案，早點出獄陪伴家人。1060120

(中央社)