飆速韻律裝上刀 女醫師接生臍帶脫垂娃

亞大醫院產科主任高惠芬（右2）日前下班後換上韻律服要去運動，卻接獲產婦黃媽媽（中）破水胎兒臍帶脫垂，她飛車趕回醫院，來不及換衣服就進產房剖腹，順利保住孩子。中央社記者趙麗妍攝 106年1月20日

亞大醫院產科主任高惠芬日前下班後換上韻律服要去運動，卻接獲有產婦破水胎兒臍帶脫垂，她飛車趕回醫院，來不及換衣服就進產房剖腹，順利保住孩子。

家住台中東區的黃媽媽懷孕38週，預產期未到，但17日晚間7時突然破水，而且新生兒的臍帶竟然已經脫垂至體外，黃媽媽見狀驚恐不已。

黃媽媽想起日前參加多場親職教室，稍有生產護理知識的她，擔心會影響胎兒生產狀況，情急之下立刻撥電話給高惠芬。

已經下班的高惠芬早已穿上韻律裝，準備到健身房去做瑜珈，她接獲來電後，研判若是臍帶先脫垂掉落到體外，還在體內的臍帶上緣恐怕會卡在子宮頸，此時胎兒的頭部也會因擠壓而塞住臍帶，「就像輸送養分的水管被按住一樣，胎兒會無法獲得供給養分，缺氧的風險將急速升高」。

高惠芬立即要求產婦家屬聯絡消防隊送到亞大醫院急診，她則是掉頭開上國道6號直奔亞大醫院，飛車疾駛20多分鐘後，比救護車提早抵達醫院。

高惠芬下車後，連韻律裝都來不及換就直衝到急診室，檢查胎兒心跳，只剩下50多下與一般胎兒120至160下相差甚大，是胎兒嚴重缺氧的症狀，她當下立刻決定剖腹生產。

醫護人員進入產房後，直接用剪刀剪開衣服，消毒後切割生產，過程僅花不到3分鐘，胎兒就順利娩出，檢查後身體狀況十分健康，黃媽媽感動的潸然淚下。

院內醫師得知事件後，都不禁豎起大拇指稱讚醫師的臨場反應與技術，強調「只要再慢30秒，胎兒腦部缺氧惡化的情況恐怕難以想像，醫師的果斷與專業，挽救了一家人的幸福」。

高惠芬表示，只是作好自己應該做的工作，但也承認「接生過近千個寶貝，這次應該是最驚心動魄的一次」，她笑說，「月底應該就會接到超速罰單了」。

高惠芬建議新手媽媽一旦發現有異常狀況，就要馬上告知醫護人員，同時完全信任醫師及醫護團隊，準爸媽更要多上產前課程以增加知識，才能應付各種危急事件，開心迎接新生命。1060120

(中央社)