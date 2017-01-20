姚文智要求禮讓 柯文哲：到時再協調
台北市長柯文哲今天出席活動時，被問到民進黨立委姚文智要求禮讓下任市長，柯文哲說，參選是每個人的權利，上次也是到選前才完成整合，反正到時再協調，到最後會有機制。
媒體報導，已表態要參選台北市長的民進黨立委姚文智到士林、大同、松山等區發紅包，他提到柯文哲現在民調下降，且施政不力，希望下一任市長，柯文哲可禮讓給民進黨。
柯文哲下午出席「2017台灣年味在台北」台北地下街走街活動，媒體提問，關於姚文智在台北市發紅包，且受訪時提到要柯文哲禮讓。
柯文哲受訪時說，參選是每個人的權利，民主政治就是這樣，每個人都盡力去爭取，要參選的人就要盡量爭取支持，「難道坐著，就會有票」？
至於下任市長選舉是否再和民進黨合作？柯文哲回應，到時候再講；有無考慮禮讓民進黨推出的市長人選？柯文哲說，到時再協調，反正最後會出現一個機制，「不急啦」，上次選舉也是到選前半年才完成整合。
媒體提問，姚文智批評北市府目前施政不力，柯文哲表示，就像長跑一樣，繼續跑，「認真做好每天的工作，就是連任最好的準備」。
至於姚文智提到西區雙子星都沒有動靜，柯文哲說，雙子星案第一年還在法律訴訟，當時郝市府時代有留下法律併發症，花了約1年多，法院才審判結束，議會今年已通過新台幣4000萬元規劃案，預計明年中動工。
媒體詢問，是否認為姚文智不瞭解台北市市政，柯文哲表示，其實北市府本來就很複雜。1060120
(中央社)
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