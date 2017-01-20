學測數學科考畢 考生：中偏難
大學學測今天首日考試，數學科於下午1時展開，考生們普遍認為考題難易度屬「中偏難」，作答時需花點腦筋思考題目，時間還算充裕。
在竹北高中應考的學生鄭戎峻表示，數學科考題共分為單選、多選與填充三個部分，由於該科考試在午餐後進行，在單選題作答時一度「想睡覺」，所以作答時間被拉長，多選題作答時才恢復精神，「後來就寫得比較順手了」。
鄭戎峻也說，此次考題與在校模擬考的題型大同小異，也都在考題範圍內，難度偏中，許多題型較需動腦思考，會耗較多時間，認為自己可以在數學科拿到11、12級分，但他說，重心已放在指考，學測對他而言是為了練習手感。
考生呂酈庭表示，考試的時間剛剛好，作答結束時也剛好鐘聲響起，沒有多餘時間檢查答案與再次驗算，為了取得好成績，她選擇先作答最有把握的填充題，且也於該大題耗時較久，認為難易度屬「中偏難」，有把握於該科拿下10級分。
僅花了80分鐘就交卷的竹北高中學生林宥勝則說，多選題對他而言較難，約耗時40分鐘才作答完畢，單選與填充題則寫得順手，認為可在該科拿到10級分，希望能順利考取志願學校。
新竹考區試務中心表示，今年新竹考場共有4處，分別設在新竹女中、新竹高中、建功高中及竹北高中，仍提醒考生事先備妥相關證件與適用文具，依試場規則規定應試，今天考完國文、數學與社會科後，明天還有英文與自然2科。1060120
(中央社)
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