蔡總統致函教宗 觸及兩岸關係

總統蔡英文日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2017年世界和平日」文告，總統府今天公布信函內容。

蔡總統重申台灣與中國大陸和平交往的四大基本立場，「承諾不變，善意不變，不在壓力下屈服，不走回對抗老路」，期盼兩岸執政黨能放下歷史包袱，展開良性對話；未來中華民國仍會堅定與教廷站在同一陣線，並協助天主教會在世界各地的福傳與牧靈工作。

總統致教宗函內容全文如下：

教宗聖座：

聖座於2017年元旦發表世界和平日文告，以「非暴力：一種締造『和平』的政治風格」為題，籲請各國裁軍、停止使用核武，殷盼從個人到國家，皆能秉持愛與非暴力之信念，攜手化解當前人類面臨的危機，包括區域衝突、恐怖主義、移民問題與環境破壞等。文告微言大義，鞭辟入裡，本人深感敬佩與贊同。

聖座強調，「非暴力」並非天主教所專屬，而是許多宗教之傳統，旨哉斯言，影響我國文化至深的儒家與佛學，也都推崇類似理念。例如孔子描述的古之君子，「有不善則以忠化之，侵暴則以仁固之，何持劍乎？」展現以仁愛取代暴力的風範；佛學則主張「一念善生，諸惡消滅」，只要心存善念，世上許多人禍均可避免。

台灣與中國大陸之間，也曾歷經零和對抗的階段，期間造成的區域緊張、人心惶惶，對比現今兩岸人民都能因為和平分治而安居樂業、互動交流，讓人更加珍視這得來不易的繁榮穩定。因此，本人2016年5月上任時即宣示，我政府將秉持堅定不移的立場，維持台灣民主與台海和平的現狀。

本人於2016年10月我國國慶演說時也再次強調，「維持現狀」更積極的意義，是在深化民主機制的基礎上，以更前瞻積極的作為，推動兩岸建設性的交流與對話，進而建構可長可久的兩岸和平穩定關係。

而維繫和平需要充分的善意與溝通，本人過去從政期間，長年參與兩岸談判事務，深信兵戎相見絕對無法解決問題，故提出台灣與中國大陸和平交往的四大基本立場：「承諾不變，善意不變，不在壓力下屈服，不走回對抗老路」，期盼兩岸執政黨能放下歷史包袱，展開良性對話。

此外，聖座援引耶穌行跡，闡釋非暴力的積極意義，本人至為認同，非暴力絕非畏懼或妥協。聖經囑咐門徒以身作則，成為世上的光和鹽，而中華民國是亞洲的民主燈塔，期盼我國憲法所保障人民的居住遷徙、信仰、人身等自由，能光大嘉惠更多世人，使其免於生活在各種來自政治、宗教的壓迫與恐懼當中。

深化民主機制的另一意義，是藉由改善制度來濟弱扶傾。聖座慈心關切的婦幼、移民、社經地位弱勢者，經常是最容易遭受暴力對待的族群。本人上任後，聆聽遭逢不幸的受難家屬心聲，啟動司法改革，並針對老弱婦孺最切身的托育、長照、婦幼安全等問題，提出「社區照顧」、「治安維護」、「安心住宅」、「食品安全」、「年金永續」等五大社會安定計畫。

教廷與中華民國建交近75載，雙方互動良好、合作頻繁，深厚邦誼奠基於共享的民主、自由與人權等普世價值，並日益茁壯。2016年9月本人曾指請陳副總統建仁代表我國參加德勒莎修女封聖大典，當面向 聖座轉達來自中華民國政府與教友的問候，獲得 聖座親切回應，謹再致謝忱。

中華民國長期響應教廷的人道救援呼籲，援助在約旦及伊拉克北部的難民、濟助西非伊波拉疫情災民，並賑助義大利、尼泊爾、日本與厄瓜多等震災災民。未來中華民國仍會堅定與教廷站在同一陣線，並協助天主教會在世界各地的福傳與牧靈工作。

欣聞 聖座手諭、教廷籌設的「促進整合人道發展部」已於2017年元旦開始運作，聖座並將親自督導其中的移民與難民援助。而中華民國為表達對新住民之感謝，已將12月18日聯合國「國際移民日」訂為我國移民節，並推動新南向政策，強化與東南亞、南亞、紐澳各國的文化及人才交流。

我國未來也將訂立專法，並已先修改國籍法，俾讓外國人才更容易留在台灣；我教育部更擬於2018年課綱中增加7種東南亞語言，以促進新住民融入台灣社會。面對全球化的浪潮，台灣會繼續敞開國門，將移民視為我們的一份子，享受多元文化與經濟交流帶來的正面效益。

聖座在文告中特別提到，婦女常是非暴力行動的領頭羊，本人有幸成為華人世界首位民選女性總統，也將時以 聖座之良言自我惕勵，期能為台灣人民創造福祉，為兩岸和平締造新局。

最後，衷心盼望 聖座之和平日文告，能讓世人就暴力對和平造成的傷害有所省思與警惕。本人深信，聖座的無私奉獻與慈愛寬懷，必能有助人類消弭暴力，引領世界邁向和平正義。謹向 聖座申致最崇高之敬意，並祝聖躬康泰教運昌隆。1060120

(中央社)