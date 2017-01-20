川普將就任 瑪丹娜諷美國已跌至谷底

川普就任美國總統前夕，對他持反對立場的歌壇大姐大瑪丹娜（Madonna）試著正面看待此事。她說，當前的美國已跌至谷底，因此川普上任後，唯一的可能就是向上提升。

美聯社報導，這位超級巨星19日晚間在布魯克林博物館（Brooklyn Museum）與藝術家莉蓮敏德（MarilynMinter）對話有關抗議的時間藝術和其他議題。

馬丹娜說，川普（Donald Trump）對美國民眾貢獻良多，因為她相信美國現在已經跌至谷底，未來只能向上提升。

這次討論會由作家和詩人伊麗莎白亞歷山大（Elizabeth Alexander）主持。她曾在現任總統歐巴馬（Barack Obama）首次就職典禮吟誦詩作。

在川普成為美國總統前夕，瑪丹娜和莉蓮敏德誓言將領導反對川普的抗議活動，包括參加21日登場的「婦女華府大遊行」（Women's March in Washington）。

瑪丹娜說，當川普打敗對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）贏得總統選舉時，她簡直「嚇壞了」。但是她現在相信，這件事確有其必要性。

她說：「我真的相信，川普選上是有原因的，就是讓我們看到，我們是多麼的怠惰、不團結和萎靡不振，而且視我們已有的自由和美國民眾擁有的權利為理所當然。我認為，大家都忘了憲法所寫的。」

瑪丹娜還表示：「人們總是說，黎明來臨前的時刻總是最黑暗。我覺得，必須如此才能讓大家團結起來，所以讓我們開始吧。」（譯者：中央社周慧盈）1060120

(中央社)