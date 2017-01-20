傳上海為維穩 封鎖貓熊母女病逝消息

據報導，中國大陸上海野生動物園在貓熊母女「幗幗」和「花生」的死亡事件上封鎖消息，原因是怕民眾猜想到傳染病。

中國人權民運信息中心今天向中央社提供的報導表示，與上海野生動物園有關的官員證實，他們對「幗幗」和「花生」相繼發病和病逝的訊息進行保密。

報導指出，信息中心獲知，當局封鎖消息是怕民眾猜想到傳染病。

報導表示，2013年3月大陸全國人民代表大會（人大）和中國人民政治協商會議全國委員會（政協）會議舉行期間，上海曾出現了神祕病死案件，當時上海當局也嚴加保密。其後，信息中心披露這是H7N9流感病毒。1060120

(中央社)