中市區長帶頭邀畫友聯展 以手繪重燃舊城活力
「手繪是我的方法」有建築繪圖底子的中區區長黃至民，閒暇自學寫生10多年，他邀請喜愛寫生繪畫藝術的畫友一起在公所推出「速寫台中」社團聯展。黃至民表示，希望透過手繪的情感，讓中區舊城區的人文歷史及建築再度受人矚目。
黃至民指出，有一群愛好速寫繪畫藝術創作者，利用工作之餘相約到台中各角落速寫記錄，並在臉書社團「速寫台中」中發表，中區舊城區民眾的生活點滴及歷史建築之美，躍成紙上畫作，重燃活力。經黃至民參與並邀集成員，在中區公所3樓藝文展示區推出「速寫台中」聯展，將展至1月31日止。
「速寫台中」成員九霄熱愛寫生繪畫及漫畫，他表示，與同好一起繪畫很有趣，甚至相邀夜畫來紓解壓力；柴玉琮則說，當街寫生須調適才能習慣，「以畫會友」是件很棒的事。
參與展出的曾崇智，目前在大明高中擔任美術老師，精於水彩、熟稔畫紙的特色，透過獨特的技法營造出繪畫特色。他說：「因為想知道自己的能力在哪裡？」而熱衷參加繪畫比賽，去年就拿下國內外的10項繪畫獎項。
(中時)
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