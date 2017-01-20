海巡署17年署慶 首位赴美受訓女駕駛獲獎

海巡署署長李仲威主持17周年署慶，對同仁的辛苦付出深表肯定。（海巡署提供）

賴芳誼（右）是第一位赴美參訓的直升機駕駛，參與多次聯合搜救演練。（海巡署提供）

張國良（右）數次跳水搶救落海民眾，被稱為「海上真英雄」。（海巡署提供）

海巡署今天進行17週年署慶，署長李仲威另頒獎表揚9名模範海巡人員，以及所屬16個模範海巡單位。這次模範表揚名單以基層同仁為主，李仲威除了感謝、肯定獲獎人員對海巡工作的辛勞付出，也期許所有同仁要向他們的工作態度看齊，持續為我國海域、海岸秩序及海洋資源保護努力，保障國人生命財產安全，維護國家海洋權益。

海巡署指出，獲獎人員包括海洋總局艦艇駕駛員賴芳誼等9位，賴芳誼是海巡署第一位赴美參加海事搜救規劃訓練的女性同仁，也是第一位女性直升機進場管制官，曾協助宜蘭艦完成直升機落艦作業，並參與兩岸聯合搜救演練、海安演習、東平專案等。

東部地區巡防局安檢士官長張國良，多次執行民眾落水救援任務，並於2016年12月，金明興漁船爆炸案發生時，果斷跳海救起船長送醫，被當地漁民稱為「海上真英雄」及，去年也查獲多名通緝犯，以及保育類鯊魚，有效打擊犯罪，足為海巡人員表率。

海巡署今年成立第17週年，署慶因農曆春節提前舉辦，會中除表彰模範海巡代表，同時結合表揚績優心輔單位、以及破獲重大案件的有功人員，透過親子活動讓家屬與同仁共享歡樂與榮耀，肯定同仁歷年的精彩表現，期許大家再創佳績。

(中時)