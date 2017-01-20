新聞深喉嚨》川普時代來了 台灣明天過後 危機？轉機？

新聞深喉嚨/中天新聞

美國總統當選人川普，即將在台北時間21日凌晨一點左右宣誓就職。但從他當選以來這兩個月，整個世界都壟罩著一股不確定感，甚至緊張感，尤其是東亞。除了「川蔡熱線」，「一個中國交易論」，引爆的美陸「口水戰」！包括「遼寧艦」在內的解放軍海空編隊多次突穿「第一島鏈」，繞行台灣。最新消息甚至傳出日本自衛隊甚至進行了台海爆發衝突時，與美軍協同作戰的兵棋推演！「川普時代」的東亞，「明天過後」的台灣，將迎來轉機，還是危機？

政權更迭，相較於川普帶來的不確定感，其實在討論第一島鏈的未來戰略時，如今的菲律賓，恐怕會令許多台灣人感慨！菲律賓總統杜特蒂，與蔡總統幾乎差不多時間上任，他前任因為「南海仲裁」，與「黃岩島爭端」，與中國大陸關係緊張。但沒想到他一上任，立刻改善與中國大陸的關係，甚至不惜多次辱罵長期靠山美國。但親陸政策，卻並未讓他失去日美的支持，反而日本首相安倍晉三為了怕杜特蒂一面倒向習近平，更加大力提供資源援助。這不就是過去台灣在美陸日三角關係中，所扮演的角色嗎？相較於菲律賓，我們這8個月來得到什麼？足以彌補失去的嗎？

除了軍事外交上的壓力，台灣在川普時代可能遭遇的第一個難關，恐怕是經濟！美國與中國大陸的「貿易戰」似乎一觸即發。川普已經多次點名人民幣匯率，生產鏈等等，這都將直接影響台商。跨國大企業，諸如蘋果總裁庫克，阿里巴巴集團總裁馬雲，鴻海董事長郭台銘，夾在美陸間都各有對策，但應變能力較差的中小企業該怎麼辦？

不論是危機或轉機，或者利弊互見，唯一可以確定的，是台灣正處在一個變局中。過去台灣並非不曾遭遇這樣的重大風險，但與其受制於人，終究還是要看我們自己如何應對！但近日一個並未被太多國人注意的消息，卻令人非常難以樂觀。簡單說 ，由於核一，核二不能運轉，核四封存中，去年供電就已經在限電邊緣，今年幾乎鐵定限電，於是經濟部花了近百億元租借日本的燃氣機組。

但燃氣發電牽動PM2.5等環保議題，於是1月4日沒有通過環保署內的環評小組環評。沒想到，應該站在環保立場的環保署長李應元，副署長詹順貴，竟然親自跑到環評大會「督軍」，結果反對方的環評委員選擇不出席，出席了也不說話，甚至還有環評委員幫忙「解套」，提出請台電不要說「應急」，說是「過渡」就好…。這就是我們的「決策品質」？這就是我們的「程序正義」？台灣到底還要為了錯誤的能源政策，付出多少代價？

年金改革方案終於出爐，過去8個月的對立爭執聚焦在軍公教，但沒想到真正受到重創的，可能是勞工！舉例來說，現行年金以薪資最高的60個月計算，未來要調整到15年，幾乎肯定「少領」；勞保費率以每年0.5%調高到最高18%，就是「多繳」。但目前方案並未規劃打開「勞保天花板」，換句話說，多繳也不能多領！若再從鉅觀角度審視這個年金改革方案，已經被「一例一休」重創的勞資關係，消費市場，會不會因為「收入減少」的預期心理，進一步萎縮？這後果恐怕比年金本身，更加嚴重？

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(中時電子報)