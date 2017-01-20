王建民球衣義賣百萬賣出 曹竣崵要他不要退休

王建民球衣與球鞋今在罕病基金會義賣活動中，以一百萬賣出。(周鎮宇攝)

罕見疾病基金會今舉行義賣活動，新北市成棒隊教練曹竣崵與前中職球星張泰山共同出席，曹竣崵日前找尋許多球星與演藝人員前來參加物品義賣，其中旅美球員王建民捐出皇家隊黃金球衣與球鞋，最終以100萬元賣出，成為全場最高金額。

王建民捐出皇家隊黃金球衣，上面還簽有名字。(周鎮宇攝)

王建民皇家隊黃金球衣，是皇家2015年世界大賽冠軍，2016年開幕戰慶祝球衣，今最後以100萬高價賣出，也讓這次活動的主要發起人曹竣崵相當開心，他表示，本來擔心能否幫忙罕病募到多少錢，看到王建民的球衣賣出這個價錢就安心了。

曹竣崵也向王建民喊話，他說：「王建民你的球衣跟地位，可以幫助更多弱勢團體，你這樣還要退休嗎？，學長在這邊要你繼續加油努力。」

曹竣崵表示，這次舉辦這樣的義賣活動，主要是之前棒球人帶給社會許多的不安，現在也有許多球員開始回饋社會，自己也想幫忙，一開始想到馮勝賢幫助早產兒，所以決定複製他的經驗，真的很感謝許多選手，還有藝人們的幫忙。

(中時電子報)