南投醫院照顧好骨頭 民眾快樂向前走
80歲的曾先生，左腳痠痛，寸步難行，經南投醫院骨科醫師梁文雄，進行膝關節置換後，隔2天就能爬樓梯！梁文雄指出，南投縣老年人口多，置換膝關節比例高，只要選擇健保全額給付的醫材，就可獲得良好品質。
2位經手術治療後，恢復行動能力的病患，20日到南投醫院向梁文雄獻花致謝；南投醫院院長洪弘昌表示，這2件手術成功案例，改善病患生活品質，也給醫院帶來很大的鼓舞；南投醫院成立骨科微創中心，技術純熟，不僅減少患者手術疼痛，降低併發症發生率，傷口復原速度也較之前快，守護南投民眾健康。
從事冷氣工程的陳先生，今年40歲，經常搬運重物，有天發現手腳麻、痛，慢慢演變成行動不便、頭頸部劇痛！梁文雄醫師診斷為頸椎椎間盤突出，建議手術治療，陳先生想說再觀察看看，但症狀越趨嚴重，後來變成無法自己吃飯挾菜、下樓需家人攙扶，趕緊到南投醫院進行手術後，症狀已改善，出院返家，積極復健中。
80歲的曾先生，多年前車禍左腳受傷後，長年痠痛，近期左腳已無法伸直，走路跛腳需仰賴拐杖協助！梁文雄診斷為退化性關節炎，安排健保全額給付，更換人工膝關節，術後2天曾先生就能夠爬樓梯！
梁文雄提醒長輩們，別再忍耐痛苦，更不要聽信他人的意見，身體不適要找專業醫師進行諮詢及治療。
梁文雄指出，退化性關節炎是中老年人常見的疾病，因為關節軟骨磨損，會出現疼痛、關節活動受限甚至關節發炎腫大等症狀；南投縣老年人口多，南投醫院去年就進行300例膝關節換置手術，其中高齡80歲以上達32例。
梁文雄表示，民眾應破除「越貴越好」的醫療迷思，選擇健保全額給付的醫材，也能有不錯的品質，不必使用自費的醫材，因為，高價位的醫材，不一定適合自己，有些患者甚至在置換昂貴的自費醫材後，才發現身體不適應，多花錢還增加痛苦！
(中時)
關鍵字：南投醫院
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